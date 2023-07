Communiqué Annulation des matchs du week-end : "Un aveu d’insuffisance et d‘incapacité de la LRF", tacle Alex Augustine

Alors que les rencontres du week-end ont été annulés par la Ligue réunionnaise de football, Alex Augustine (candidat malheureux à la présidence de la LRF) monte au créneau dans une lettre adressée aux présidents de clubs. Par N.P - Publié le Dimanche 23 Juillet 2023 à 09:24

Le courrier d'Alex Augustine :



Mesdames, messieurs les présidentes et présidents de clubs de football,



Vous avez été nombreux à m’interpeller et à exprimer votre mécontentement, voir votre répugnance, suite à l’annonce surprise et brutale de l’annulation de toutes les rencontres de football du weekend 22 et 23 juillet 2023 par la Ligue Réunionnaise de Football (LRF).



En effet, nous avons encore eu droit ce vendredi 21 juillet 2023 à l’expression de l’absolutisme et l’incompétence de la LRF à gérer les situations antagoniques, situations dont elle est la seule responsable, mais surtout, nous avons assisté à la représentation encore une fois, du mépris accordé à tous les clubs et au football d’une manière générale.



En effet, sans rapport officiel ni commission saisie et uniquement sur des conjectures rapportées, la LRF décide un vendredi après-midi, d’annuler toutes les rencontres des championnats seniors et de ne convoquer que les présidents de clubs de R1 pour une réunion avec le Comité directeur mais pas les autres présidentes et présidents de clubs. On est en droit de penser que les problèmes rencontrés ne se concentrent que dans cette division.



Pourquoi donc une telle décision un vendredi, soit la veille et l’avant-veille des matchs prévus au calendrier, alors que tous les clubs se sont déjà préparés toute la semaine et que les collectivités ont déjà préparées les terrains ? Personne ne sait pourquoi, mais tout le monde doit comprendre ce qu’est le césarisme.



C’est dans un communiqué lunaire, paru sur le site de la LRF, dans la soirée de vendredi, que nous avons enfin un semblant d’explication sur la raison de l’annulation de toutes ces rencontres. On relate « des actes d’incivilités touchant nos compétitions de haut niveau » et que « nos arbitres et maintenant nos délégués sont excédés et désarmés » ! Mais quel aveu d’insuffisance et d‘incapacité de la LRF.



Comme seule réponse à ces faits relatés et déclarés dans le « haut niveau », mais dont on ne sait pas par qui, quand et où cela ont été commis, tous les clubs sont coupables et subissent le même sort. Mais de quel haut niveau parle t ’on dans des championnats amateurs ??? Pourquoi annuler toutes les rencontres alors qu’à la lecture du communiqué de la LRF, les faits reprochés ne concernent que les clubs de R1 ? Mais quel aveu d’impuissance et d’inadaptabilité de la LRF.



Et enfin, pour celles et ceux qui ne veulent pas entendre raison, « la Régionale Disciplinaire se verrait dans l’obligation de sanctionner plus sévèrement ces agissements ». Doit-on comprendre que la régionale disciplinaire ne sanctionnait pas sévèrement auparavant ?



Comment doit-on comprendre que « la régionale disciplinaire se verrait être dans l’obligation de sanctionner » ? Auparavant elle n’était pas obligée ou pas obligée pour tout le monde ? Mais quel aveu de népotisme et d’iniquité de la LRF. Comment peut-on manquer autant de respect à tous ces dirigeants, joueurs, entraineurs, arbitres, employés, supporteurs, communes… en prenant cette décision dénuée de sens et d’empathie mais au conséquences lourdes pour les clubs. Qu’est-ce qui justifiait l’annulation de toutes ces rencontres ? Rien du tout, si ce n’est de montrer que le fonctionnement de la LRF est passéiste. Mais quel constat abject de notre LRF.



Face à ce dédain permanent et qui a trop duré, il est plus que temps que vous preniez vos responsabilités, mesdames et messieurs les présidentes et présidents. Des échéances arriveront très bientôt et il n’appartiendra qu’à vous de changer les choses pour nos jeunes, pour notre football, ou de continuer à vous complaire à cette servitude volontaire.



Alex AUGUSTINE