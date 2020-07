Annulation de la réception des bacheliers à Saint-Paul

En raison du contexte sanitaire actuel, lié à la pandémie de la Covid-19, la Ville de Saint-Paul est au regret d’informer la population que la traditionnelle réception des bacheliers est annulée.



Étant donné le contexte sanitaire et l’interdiction de rassemblement de plus de 5 000 personnes, la Commune a dû prendre cette décision en toute responsabilité.



Cependant, les lauréats de la session 2020 du Bac résidant à Saint-Paul vont malgré tout recevoir un ticket cadeau.



Pour cela, ils doivent obligatoirement s’inscrire à la mairie centrale jusqu’au 29 juillet 2020 et fournir une photocopie de leur relevé de notes et de leur pièce d’identité.



Ils devront ensuite venir les récupérer. Les modalités leur seront précisées ultérieurement.