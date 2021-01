L’annulation de l’autorisation d’exploitation de la carrière de Bois Blanc constitue une nouvelle victoire juridique pour la Ville de Saint-Leu et l’ensemble des opposants à ce projet.



Pour rappel, le 29 mai 2018, la Cour administrative d’appel de Bordeaux avait annulé le schéma départemental des carrières qui inscrivait la Ravine du Trou comme un espace carrière.



Ce 31 décembre 2020, les juges administratifs ont donc logiquement suivi la décision de la CAA. En effet, celle-ci a fait perdre toute légitimité juridique à l’arrêté préfectoral d’ouverture et d’exploitation de la carrière de Bois Blanc.



La Ville de Saint-Leu reste vigilante et mobilisée pour préserver le quartier authentique de Bois-Blanc de tout projet industriel.