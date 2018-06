Annulation GayPride à Maurice : Jean-Pierre Marchau exige une condamnation ferme

"Le fait que des fanatiques religieux, parce que quand on crie 'Allah Akbar' et qu'on lance des menaces de mort à l'encontre des militants LGBT, on est bien dans quelque chose que l'on ne peut que condamner, d'autant plus que les autorités publiques ont préféré annuler la gaypride, donnant ainsi raison à ces extrémistes musulmans", confie Jean-Pierre Marchau, représentant de EELV.



Jean-Pierre Marchau se dit très inquiet face à cette radicalisation de groupes musulmans qui s'amplifie notamment à Maurice. D'autant qu'il souligne que l'Arabie Saoudite finance beaucoup l'île Maurice dans de nombreux évènements et établissements comme les mosquées.