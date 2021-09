Economie Annonces du préfet : "Une trop légère avancée pour nos entreprises", déplore Ibrahim Patel

Le président de la CCIR réagit aux annonces du préfet. Pour Ibrahim Patel, l'avancée est "trop légère" pour les entreprises. Son communiqué :





Suite aux déclarations de M. le Préfet de La Réunion, nous notons une légère avancée avec l’allègement des mesures sanitaires : dès lundi prochain, le confinement sera levé et le couvre-feu sera repoussé à 21h en semaine. Le week-end, les déplacements seront limités à un rayon de 10km autour du domicile et le couvre-feu restera à 19h.Nous ne sommes pas convaincus que cela permette aux entreprises de retrouver une activité rentable, surtout avec le début des soldes, période habituellement propice aux achats.C’est pourquoi nous maintenons nos propositions d’adaptation des aides prévues pour l’Outre-mer.Concernant le Fonds de Solidarité National, nous réitérons notre demande d’adaptation à savoir :Concernant le dispositif coûts fixes nous souhaitons, comme vient de l’annoncer le ministre de l’Économie Bruno Lemaire, la suppression du seuil d’un million d’euros de chiffre d’affaires. Ibrahim PATEL, Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion