A la Une . Annonces du préfet : Réaction du président de la CCIR

Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 13 Juillet 2021 à 18:23

Monsieur le Préfet a annoncé le retour à un couvre-feu à 23h dès demain mercredi 14 juillet pour La Réunion, et pour 3 semaines.



Le pass sanitaire devient obligatoire dès le 21 juillet pour les loisirs et début août pour les bars et restaurants. Ce qui amènera automatiquement une baisse de la fréquentation vu le faible pourcentage du nombre de personnes vaccinées.



Dès l’annonce du Président de la République, nous avons constaté de nombreuses annulations dans les secteurs du tourisme, de la location de voitures et de l’hôtellerie.



Depuis cette crise sanitaire en mars 2020 et les nombreuses décisions qui en découlent, beaucoup d’activités se trouvent très fragilisées. A partir de ce constat, il est très important que l’Etat, qui a accompagné les entreprises jusqu’à présent, renforce les aides pour assurer leur survie.



La circulation du virus reste un frein à la circulation de tout un chacun.



C’est pour cela que la vaccination demeure essentielle.

Ibrahim PATEL, Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion.