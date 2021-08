Annonces du Préfet : Ce que l'on ne sait pas encore

La circulation du coronavirus à La Réunion reste très active même si l'épidémie semble bientôt atteindre un plateau à quelques jours de la rentrée des classes. Mais des records de contaminations sont encore enregistrés sur l'île et la situation sanitaire reste très dégradée Le préfet de La Réunion s'est exprimé face aux maires de l'île mercredi après-midi avant sa prise de parole devant l'ensemble des Réunionnais ce jeudi à 17 heures lors d'une allocution que vous pourrez suivre en direct sur Zinfos974. Le plus haut représentant de l'Etat a évoqué la stratégie de lutte contre le coronavirus pour les prochaines semaines à La Réunion.Ainsi, il devrait annoncer officiellement cet après-midi la prolongation du confinement et du couvre-feu pour une durée supplémentaire de deux semaines . La rentrée scolaire ne sera pas décalée.Mais le préfet devrait aussi s'exprimer sur plusieurs autres mesures de lutte contre le coronavirus qui n'ont pas été évoquées en détails.Le Gouvernement a annoncé hier que les préfets pourraient décider d'appliquer le dispositif de Pass sanitaire pour les centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carré dans les territoires où la circulation du coronavirus est très importantes (plus de 200 cas pour 100.000 habitants).C'est une hypothèse évoquée durant la réunion entre le préfet et les maires. Le couvre-feu pourrait passer à 19 heures au lieu de 18 heures pour faire face à une circulation routière plus importante au moment de la rentrée scolaire. Mais le couvre-feu pourrait-il être repoussé de plusieurs heures supplémentaires ?Le Gouvernement a annoncé le lancement d'une campagne de vaccination dans les établissements scolaires à partir de la rentrée. Cela sera-t-il appliqué à La Réunion ? Comment ? La rectrice de La Réunion s'exprimera aussi ce jeudi après-midi et devrait aborder ce sujet parmi d'autre.