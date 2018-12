A la Une . Annonces de Macron: Des réactions mitigées Nous sommes allés à la rencontre de Réunionnaises et Réunionnais afin de recueillir leur réaction à l'allocution du président de la République, en réponse au mouvement social quasi insurrectionnel. Les avis sont assez peu enthousiastes, même chez un des citoyens interrogé qui reconnaît être favorable à Emmanuel Macron.



Sarah, 19 ans, en première année de licence de sociologie:



"J'estime que ces annonces sont un cache-misère, c'est de l'enfumage pour calmer les gens. Sur le long terme, il (Emmanuel Macron, ndlr) continuera sa politique néolibérale. A défaut de remettre sa démission, il aurait au moins dû rétablir l'ISF, pour nous prouver qu'il n'est pas le président des riches. Il vient seulement de prouver le contraire. Il faudrait avancer l'âge de la retraite, pour que nous, les jeunes, ne soyons plus au chômage à la fin de nos études, pour ceux qui ont la chance de pouvoir en faire."

François, fonctionnaire territorial



"A première vue, on a l'impression qu'il a fait un effort, mais à bien y regarder, d'où vont venir ces 100€ en plus sur le SMIC? Qui va les payer? Surtout, symboliquement, le retour de l'ISF aurait été très bien! On a l'impression que ce sont ceux d'en bas qui vont payer. Du coup, je pense que le mouvement des Gilets Jaunes doit continuer, mais sans bloquer les gens, bloquons les institutions, les impôts... Il faut revoir à la baisse les salaires des élites, ça les motiverait pour changer le système en profondeur."

Christian, entrepreneur artisan



"Concernant les 100€ sur le SMIC, c'est un geste fort: 1200€ par an qui ne seront pas à la charge de l'employeur. Reste à savoir où sera pris cet argent, il y a deux solutions à mon avis, soit une augmentation de la dette, soit une baisse des dépenses publiques. Je pense que la vision initiale d'Emmanuel Macron était louable, stopper le clivage gauche/droite. Mais je pense que les mesures annoncées hier soir ne suffiront pas à stopper le mouvement des Gilets Jaunes." N.P





