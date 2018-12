A la Une .. Annonces d'Annick Girardin : Les 1900 contrats aidés sont prêts Alors que le mouvement des gilets jaunes battait son plein, la ministre des outre-mer en visite à La Réunion, s’était engagée à fournir 1900 "contrats aidés" supplémentaires, désormais appelés "parcours emploi compétence (PEC)". La préfecture annonce que ces contrats sont aujourd’hui prêts à être pourvus.

Extrait du discours d'Annick Girardin du jeudi 29 novembre: Muriel Pénicaud (ministre du Travail, ndlr) a annoncé que La Réunion conservera 11 000 contrats "parcours emploi compétence/PEC" au niveau de cette année. J’ai obtenu 500 contrats de plus pour des CDI dans les entreprises et 500 pour le secteur associatif qui devront être attribués avant la fin de l’année. Avec le reliquat de 900 contrats à signer avant la fin de l’année, ce sont 1900 emplois qui pourront être pourvus d’ici un mois si l’activité reprend au plus vite.



Amaury de Saint-Quentin, préfet de La Réunion, a signé ce lundi un arrêté permettant la mise en œuvre d’une enveloppe des 500 PEC supplémentaires, au profit du seul secteur associatif pour des structures opérant dans le champ social, la prévention, la lutte contre la pauvreté, les associations sportives ou encore de jeunesse et d'éducation populaire, notamment. Le taux d’aide apportée par l’État est fixé à 85 % du montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).



Les recrutements de ces contrats se feront par l’intermédiaire de Pôle Emploi. Les sous-préfets de chaque arrondissement organisent dès aujourd’hui des réunions pour présenter aux associations les champs prioritaires et les missions qui bénéficient de cette aide de l’État.



500 PEC supplémentaires sont également disponibles dans le secteur marchand sous la forme de contrats à durée indéterminée.



Enfin, le préfet rappelle que 900 PEC réservés au secteur non marchand demeurent à disposition des associations, des collectivités et des EPCI aux taux et durées déjà applicables d’ici la fin de l’année. Au total, plus de 1900 parcours emploi compétences (PEC) sont donc immédiatement disponibles.



La préfecture invite dons les associations, les collectivités et les entreprises à se rapprocher dès à présent des services de Pôle emploi pour le dépôt des offres et la mise en relation avec les demandeurs d’emploi. Charlotte Molina Lu 857 fois





