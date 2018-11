Annonces d'Annick Girardin : De fausses mesures ?

Ces annonces étaient attendues de pied ferme. La Réunion traverse un crise sans précédent et le mécontentement de ses habitants se fait entendre plus que jamais depuis le début du mouvement des gilets jaunes. La Ministre des outre-mer n'a donc pas attendu pour faire des annonces dans l'espoir de calmer la situation brûlante de notre île. Des mesures sociales et des mesures de développement, qui pour certaines avaient déjà été annoncées à un niveau national par le gouvernement, dans le cadre du projet de loi finance. Des mesures qui étaient donc prévues bien avant que la grogne des gilets jaune se fasse entendre, et qui n'ont pas suffi à l'éviter. Exemple :



- Augmentation du minimum vieillesse à 900 euros

Le projet de loi finance prévoit déjà une augmentation du minimum vieillesse à 903 euros au niveau national d'ici 2020



- Augmentation de la prime d'activité de 360 euros par an (soit 30 euros par mois) :

Cette bonification était déjà annoncée dans le projet de loi finance, qui prévoyait une augmentation de 60 euros par mois (720 euros par an) d'ici 2021.



- 80% des Réunionnais vont bénéficier de la baisse de la taxe d'habitation

La taxe d'habitation est de toute façon vouée à disparaître pour tous les Français d'ici 2021, comme prévu dans le projet de loi finance.



- L'Exonération des heures supplémentaires dès le 1er janvier 2019

Le projet de loi finance prévoit d'exonérer de cotisations sociales les heures supplémentaires de tous les salariés de France, dès septembre 2019.



La grande différence qui se dessine entre les mesures du projet de loi finance et les annonces de la Ministre est la date d'application de celles-ci : Annick Girardin a bien précisé qu'elles seront effectives pour l'ensemble des Réunionnais au 1er janvier 2019.