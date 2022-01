A la Une . Annonce du préfet : même plus peur !

Pas de frénésie particulière dans les supermarchés ce vendredi 14 janvier. Sur le feu depuis la réunion avec les maires mercredi, l'annonce bouillante du préfet a été éteinte par un temps de chien et une forme de routine.

Par Maëva Huart - Publié le Vendredi 14 Janvier 2022 à 23:59

Cela faisait trois jours que La Réunion restait en alerte. Qu'est-ce que le préfet allait-il bien pouvoir décider ? Un confinement total, partiel et/ou un couvre-feu abaissé à 19h en semaine ?



En 2020, lors du confinement total, les supermarchés de l’île avaient été pris d’assaut. Normal, la situation était inédite. Les Réunionnais, face à cette annonce surprise, s'étaient empressés de faire des réserves alimentaires, et pas qu'alimentaires… Rappelez-vous de la crainte de manquer de papier toilette avec des rayons vides...



Avec cette même perspective de confinement total ou partiel, avec un rayon de 10 kilomètres autour de chez soi, on aurait pu penser que les ménages auraient le même comportement. Mais rien de tel ce vendredi à quelques heures de l'annonce préfectorale. Serait-ce les vacances, le temps pluvieux ou plutôt la routine des mesures de restriction qui ont poussé les Réunionnais à rester chez eux ou à s'adonner à d’autres activités ?



“C’est très calme depuis l’ouverture du magasin ce matin, les rayons restent approvisionnés. Les rares articles manquants sont le fait de ruptures classiques ou des retards de livraison, mais sans plus !”, nous renseignent trois chefs de rayon d'une grande surface du nord de l'île. Aux caisses aussi, pas de frénésie particulière, en tout cas bien moins que la ruée visible lors des achats de fin d'année.



Pour constater une affluence similaire, les trois responsables de rayon de cette grande surface parient plutôt sur le week end précédant la rentrée scolaire du lundi 24 janvier. C'est déjà dans une semaine.