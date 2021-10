Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Anniversaires de mariage des époux Ellaya et Manthe Deux couples de Saint-Leu ont célébré ce week-end leurs noces d'Or. Il s'agit des époux Ellaya et Manthe.

Lucie et Rosaire Ellaya ont célébré leur 50ème année d’union aujourd’hui à Grand-Fond.



Un anniversaire de mariage qui, en présence du Maire Bruno Domen, des élues Marie Alexandre et Armande Permalnaïck, s’est déroulé dans l’intimité de leur case où l’on pouvait ressentir l’engouement de gens passionnés.



Rosaire, 69 ans, artisan depuis son plus jeune âge et Lucie, commerçante et collectionneuse de plantes, ont eu deux enfants et 3 petits-enfants qui font aujourd’hui leur bonheur.



Ils se sont rencontrés au bal de mariage d’une cousine. Après quelques années de débrouille, ils ont décidé de fuire la misère en s’installant à Nantes où ils sont restés 10 ans. « Il fallait avoir du courage en ce temps-là », dixit Rosaire. C’est après cette période qu’ils se sont installés définitivement à Grand-Fond où ils vivent heureux.



Bon anniversaire de mariage à eux !

Marie-Gilda et Jean-Pierre Manthe se sont unis le 30 octobre 1971.



Ils ont 4 enfants et 10 petits-enfants.



Leur belle histoire a débuté après le passage d'un cyclone. Tous les deux étaient venus admirer une cascade d'eau près d'une ravine de la Chaloupe Saint-Leu. Le coup de foudre fut immédiat.



50 ans plus tard, entourés de leur famille et leurs amis et en présence des élues Marie-Claude Anamalé et Armande Permalnaïck, ils ont renouvelé leur voeux et célébré ce samedi 30 octobre leurs 50 ans de mariage.



Nous leur souhaitons encore de joyeuses Noces d'or !





