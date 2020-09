Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Anniversaire de mariage et centenaire : nouvelle formule Depuis plusieurs années maintenant, nous partageons sur cette page des infos pratiques, des communiqués et des publications sur l’actu de la Ville de Saint-Leu. Chaque semaine, nous avons aussi àcœur de vous faire vivre en photos et vidéos vos meilleurs moments en famille, notamment àtravers les anniversaires de mariage et les anniversaires de nos chers centenaires.







Pour respecter les nouvelles mesures de protection sanitaire et continuer à mettre à l’honneur nos couples qui fêtent leurs 50, 55, 60 voir 65 ans de mariage et nos chers centenaires : nous proposons une NOUVELLE FORMULE.

Pour diffuser vos clichés sur notre page Facebook, rien de plus simple : il vous suffit de nous envoyer vos photos sur la page Facebook de la Ville (en message privé) ou par email sur



photo du couple

photo de la ou du centenaire Ces clichés peuvent être accompagné d’un descriptif :

Anniversaire de mariage: nom et prénom des époux, leurs âges, ainsi que le nombre d’enfants, petits-enfants voir arrière-petits-enfants et si vous le pouvez, joindre une anecdote que vous souhaitez partager avec nous. Centenaires : nom et prénom , âge de votre parent, ainsi q’une anecdote de vie ou de son secret de longévité.

Nous vous remercions de votre compréhension.

En fonction de l’évolution de l’épidémie, nous reviendrons au dispositif habituel avec la présence du Maire et des élus.

