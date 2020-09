Anniversaire de mariage des époux Latchoumaya et Cazanove

Noces de DIAMANT : 60 ANS DE MARIAGE pour les époux LATCHOUMAYA



Jeannette et Edgard Latchoumaya ont célébré leurs 60 ans de mariage, le couple a renouvelé leurs voeux samedi dernier à La Chaloupe.Heureux parents de 4 enfants, 10 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants.Jadis, jeannette travaillait comme employé de maison et Edgard était ouvrier agricole, il a été aussi président du Club des Aubépines de la Chaloupe. Tous les deux coulent aujourd’hui une retraite paisible dans les hauts de Saint-Leu