Anniversaire de Papang : animations gratuites de 10h à 19h

Pour fêter le premier anniversaire de Papang, Citalis et La CINOR proposent une journée de festivités le 15 mars 2023, avec des animations gratuites à la station Bancoul de 10h à 19h :Manèges et Fotokabine (station Bancoul à partir de 10h).Maquillage, tatouage et sculpteur de ballons (station Bancoul à partir de 14h).Magiciens, échasses, foodtrucks et jeux surprises (station Bancoul à partir de 16h).Plus d’infos sur www.citalis.re