Anniversaire : Perceval souffle ses 25 bougies

Depuis 25 ans, Perceval est au service de ses clients en matière de protection des activités. Société de courtage et de conseils, créée en 1993 pour les professionnels, l'entreprise a tenu mardi soir à réunir ses 210 invités à l'Hôtel Mercure Créolia à Saint-Denis, pour une belle réception autour d'un cocktail dînatoire. L'occasion pour Guillaume Torcol-Fouard le gérant et Bruno Crémadès le directeur, de passer en vue les grandes réalisations effectuées depuis 25 ans et de dégager les grands axes de développement de leur site innovant.



"Nous sommes enchantés du déroulement de la soirée des 25 ans de Perceval. Ce fut pour notre équipe et nos clients une célébration riche de sens, d’émotions, et d’annonces fortes. Cette occasion nous a permis de réunir nos partenaires (assureurs, experts, courtiers), nos clients, et également d’anciens clients que nous souhaitions retrouver et qui nous ont fait le plaisir de répondre présent.



La présentation s’est déroulée comme nous en avions rêvé, avec une mise en scène fluide (lumières, ambiance sonore, timing impeccable) et surtout la démonstration en live du site Perceval.re qui s’est parfaitement déroulée, tant sur le plan technique que fonctionnel.



Nos invités ont été les premiers à découvrir notre nouvelle identité visuelle et nos services innovants dans les domaines de l’assurance construction et de la Protection Juridique des professionnels.



Cette soirée marque le début d’une nouvelle ère dans l’histoire de Perceval, tournée vers l’avenir.



Nous sommes très fier de ce qui a été accompli et sommes extrêmement reconnaissants envers notre équipe qui a travaillé dur et nos partenaires qui nous ont offert un accompagnement sans faille.



Tout ceci n’est que le début, nous avons une vision, et préparons déjà les nouvelles fonctionnalités et services que nous espérons déployer en fin d’année", explique Guillaume Torcol-Fouard.