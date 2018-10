Annick Girardin va-t-elle sauver sa tête au ministère des Outremer ?

Alors que la démission du Premier ministre et la présentation de son nouveau gouvernement n'est plus qu'une question d'heures, la plupart des ministres vivent à proximité de leurs téléphones, dans l'attente d'un éventuel appel d'Edouard Philippe les informant qu'ils sont conservés... ou qu'ils doivent faire leurs cartons.



Certains sont des incontournables et savent qu'ils n'ont pas de crainte à avoir. On imagine mal par exemple un François de Rugy ou une Roxana Maracineanu être virés alors qu'ils ont été nommés il y a quelques semaines.



D'autres passeront peut-être d'un ministère à un autre.



Et il en restera certains qui passeront à la trappe et qui devront rendre leurs tabliers.



En tant que DOMiens, nous sommes particulièrement concernés par le sort qui sera réservé à Annick Girardin , la locataire actuelle du 27 rue Oudinot à Paris.



Régulièrement donnée sur le départ, force est de reconnaitre qu'elle a survécu jusqu'ici à tous les remaniements.



Pourtant son bilan est loin d'être positif.



Elle qui devrait être celle qui défend nos dossiers à Paris, qui devrait se battre contre Bercy pour faire admettre l'idée que non seulement il ne faut pas diminuer nos budgets mais qu'il faut au contraire les augmenter pour compenser nos retards structurels, elle s'est contentée d'habiller ses budgets pour essayer de nous faire croire que nous étions épargnés par les restrictions budgétaires.



Alors que nous faisons partie, en réalité, de ceux qui ont payé le plus lourd tribut.



En plus du bilan global de la politique d'Emmanuel Macron (hausse de la CSG, baisse du pouvoir d'achat...), les DOMiens ont dû supporter en plus la disparition de l'abattement de 30% sur les impôts, la suppression des contrats aidés, pour ne parler que des décisions les plus graves et qui nous ont le plus impactés.



J'ai conscience qu'Annick Girardin n'est qu'un pion et qu'elle n'est pas directement et personnellement responsable de ces décisions qui se prennent à l'étage au dessus, et souvent à Bercy.



Il n'empêche. Si elle s'en va, ce n'est pas nous qui la regretterons...