Annick Girardin snobe la commémoration de l'abolition de l'esclavage à Paris

Aussi loin que l'on remonte, on n'a pas souvenir d'une ministre des Outremer osant boycotter une cérémonie de commémoration de l'abolition de l'esclavage.



C'est pourtant ce qu'a fait Annick Girardin qui était absente ce matin de la cérémonie à l'occasion de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions dans les jardins du Luxembourg, à Paris, en présence du président Macron, du président du Sénat Gérard Larcher et de Christiane Taubira, l'ancienne ministre.



Elle devait certainement avoir une raison impérieuse pour le faire.