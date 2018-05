Annick Girardin rencontre les élus de Mayotte

La Ministre des outre-mer est arrivée ce dimanche matin à l’aéroport de Pamandzi, à Mayotte. Elle sera présente sur l'île mahoraise jusqu’au 15 mai.



Dès son arrivée, Annick Girardin a fait la rencontre des élus de Mayotte. Ils ont "abordé tous les sujets, entendu les inquiétudes et les espoirs des citoyens et de leurs représentants".



Il faut que les Mahorais reprennent confiance. C'est l'unique chose qui les fera sortir de façon pérenne de cette crise et de regarder l'avenir avec sérénité.



Au cours des prochains jours, la ministre des outre-mer ira également à la rencontre des syndicats et des représentants des organisations patronales.