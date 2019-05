A la Une .. Annick Girardin prépare-t-elle son départ du ministère des Outremer ?









Depuis cet article, de nombreux renseignements nous parviennent, notamment de Saint-Pierre et Miquelon, tous plus étonnants les uns que les autres.



Rappelons que, dans un tweet publié après la publication de notre article, la ministre avait affirmé être "retenue" à Saint-Pierre et Miquelon, sa collectivité d'origine, pour y assister "à une "cérémonie d'hommage aux policiers morts pour la France".



"L'occasion, explique-t-elle, de saluer l'engagement de ces femmes et de ces hommes mobilisés au quotidien pour assurer la sécurité de nos concitoyens".



Un événement effectivement capital, suffisamment important pour boycotter une cérémonie à laquelle assistaient pourtant le président Emmanuel Macron et le président du Sénat.



Cette décision de rester à Saint-Pierre et Miquelon est d'autant plus étonnante qu'interviewée sur la radio sur Saint-Pierre-et-Miquelon La 1ère peu après son arrivée sur l'archipel, elle avait déclaré être en visite privée et qu'elle repartirait le 8 mai car elle avait des rendre-vous sur Paris le 9 et le 10. Or, elle n'est rentrée que le 11. Et même l'Elysée semblait ignorer où elle se trouvait.



La ministre devait effectivement assister à la commémoration de l'abolition de l'esclavage le 10, mais en plus, elle devait participer le 9 mai à une réunion en compagnie d' Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire chargée des Transports, qui avait convié tous les parlementaires de l'outre-mer pour parler continuité territoriale et desserte aérienne a la suite du rapport de Serge Letchimi , le président du conseil régional de Martinique. Là aussi, Annick Girardin a brillé par son absence. Un comble alors que sa collègue du gouvernement avait pris la peine d'organiser cette réunion spécialement consacrée à l'outremer !...



Qu'est ce qui a bien pu motiver ce report de la date de son départ? Et la transformation en toute hâte de ce voyage, à l'origine privé, en visite officielle, donc payée par les fonds publics, avec une réunion publique à Miquelon? Réunion annoncée aux élus la veille pour le lendemain. ..



En l'absence d'explications officielles, on est bien obligé de se rabattre sur des hypothèses.



A Saint-Pierre et Miquelon, on estime qu'Annick Girardin était en campagne pour reprendre pied sur l'archipel. Son éloignement parisien lui aurait fait perdre le contact avec ses électeurs et il se dit qu'Emmanuel Macron pourrait décider un remaniement ministériel au lendemain des Européennes, si les résultats sont trop mauvais.



Dans cette hypothèse, si Annick Girardin perdait son poste, elle retrouverait automatiquement son poste de députée, sans avoir à se confronter aux électeurs, mais elle anticiperait dès maintenant les élections à la présidence de la collectivité en 2022.



Autre hypothèse, s'assurer de la mobilisation de la population en faveur de la liste LREM pour les Européennes car les sondages la donnent dorénavant en deuxième position derrière la liste du Rassemblement national. Saint-Pierre-et-Miquelon ne compte pas beaucoup d'électeurs mais chaque voix va compter et on peut également penser qu'il est important pour la ministre que la liste LREM arrive en tête dans son territoire.





