A la Une .. Annick Girardin livre un peu plus de détails sur ses annonces de ce soir

Reçue dans les locaux de Réunion La 1ère Radio ce mercredi soir, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, répond aux questions des Réunionnais. Arrivée ce matin sur l'île, son programme était chargé : rencontre avec les gilets jaunes sur le barrage de Gillot, puis à la préfecture, avant d'échanger avec les syndicalistes et les maires.



Ce soir, le ministre affirme à nouveau être à l'écoute des Réunionnais pour les accompagner dans leurs projets grâce au dialogue. "La clé de la confiance, c'est la transparence", déclare-t-elle.



Plusieurs sujets ont été abordés :



Les hydrocarbures : "La taxe sur les carburants a été gelée mais il faut dépasser cette question car le malaise est plus profond. On doit apporter des réponses complémentaires sur le pouvoir d’achat. La taxation des hydrocarbures est de la compétence des régions et départements. Et c’est bien, le président de région l’a fait. La baisse du prix des hydrocarbures a été mise en place par le préfet. On doit travailler sur la transition énergétique à La Réunion qui en a les moyens. À La Réunion, cela peut être beaucoup plus rapide qu’ailleurs".



La vie chère : "L’idée est de faire descendre les prix pour tous pour augmenter le pouvoir d’achat et donc plus d'emplois. Reconstruire une société plus égalitaire signifie que certains devront partager davantage. Je le rappelle : La Réunion est un des territoires les plus inégalitaires de France".



Quelles aides aux entreprises pendant cette crise ?: "Vous avez droit aux aides. Une cellule d’accompagnement a d’ailleurs été mise en place par le préfet. On doit reconstruire ensemble avant qu’il ne soit trop tard".



Les annonces à venir : Sur le social et la lutte contre la pauvreté ce soir puis sur le domaine économique demain.

