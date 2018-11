A la Une .

Annick Girardin : le programme de son 2ème jour de visite

La Ministre passera la plus grande partie de jeudi dans le sud et l'est de l'île. Sa visite dans la région ouest est prévue pour vendredi.





Conformément à son engagement, Mme Annick Girardin, ministre des Outre-mer, est à La Réunion. Elle rencontre les manifestants du mouvement les « gilets jaunes » en plusieurs points de l'île, ainsi que les élus et les représentants du monde associatif et économique.

Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, accompagne la ministre pour ce déplacement.



Retrouvez ci-dessous le programme de son deuxième jour de visite.

Jeudi 29 novembre 2018



9h Échanges avec les manifestants « gilets jaunes »

Sous-préfecture, 18 Rue Augustin Archambaud, Saint-pierre



11h30 Visite d'une exploitation agricole

260 chemin Grand-père, Saint-Pierre



13h Échange avec les maires de l'arrondissement Sud

Sous-préfecture, Saint-Pierre (Tour d'images)



14h30 Échange avec les maires de l'arrondissement Est

Sous-préfecture, 7 Av. François Mitterrand, Saint-Benoît (Tour d'images)



16h Échanges avec des associations

Association Monmon Papa lé la, 3 allée Sapoties, Saint-André



20h Conférence de presse

Préfecture, Saint-Denis



La ministre se rendra vendredi dans l'ouest de l'île. Le programme sera diffusé ultérieurement.

Charlotte Molina