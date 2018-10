Annick Girardin fait faux bond pour la 2ème fois aux Marcheurs

C'est la deuxième visite à la Réunion et la deuxième fois qu'elle fait faux bond aux Marcheurs.



Alors qu'une réunion était apparemment prévue avec les militants de La République en Marche, ces derniers ont été très déçus d'apprendre qu'elle était annulée.



Ils se sentent un peu abandonnés. Sans référent depuis septembre dernier, ils ont déjà du mal à convaincre les Réunionnais du bien fondé de la politique suivie par le gouvernement.



Si en plus, les ministres de passage ne viennent pas les motiver et leur apporter les arguments pour se défendre, l'enthousiasme risque fort de disparaitre...