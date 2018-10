Annick Girardin en visite à La Réunion ce jeudi

La ministre des Outre-mer s'apprête à démarrer une visite de trois jours à La Réunion. Annick Girardin sera présente dans l'île ce jeudi.



Au programme de cette visite ministérielle, une réunion de travail inter-services sur la dengue à la préfecture, la visite d’une exploitation agricole ainsi qu'une rencontre de travail avec des représentants des planteurs et des usiniers.



La ministre visitera également l’écoquartier Coeur de Ville à La Possession et le quartier Moulin Joli, où elle rencontra des habitants dans un équipement sportif, un jardin partagé et au CCAS.



Vendredi, Annick Girardin assistera à l'inauguration de la mairie sociale de Saint André et rencontra des associations œuvrant pour cohésion sociale. La ministre visitera également le centre d’innovation et de recherche du bâti tropical (CIRBAT) à Saint André et participera ensuite à l'inauguration du bus de la Chambre de métiers à Bras Panon.



Son dernier jour de visite sera rythmé par l'ouverture de la conférence de coopération régionale à Saint Denis et par la découverte de l’atelier "économie bleue".