Annick Girardin annonce la fin des motifs impérieux pour pouvoir voyager

L'obligation de présenter un motif impérieux avant d'embarquer sur un vol ne sera plus nécessaire à compter du 22 juin. Par Ludovic Grondin - Publié le Lundi 8 Juin 2020 à 18:37 | Lu 1794 fois

"Au-delà du 22 juin, il n'y aura plus de motifs impérieux pour se rendre dans un territoire d'outre-mer. Le nombre de passagers par vol ne sera plus plafonné. Oui, les Français pourront se rendre dans les territoires ultramarins cet été", annonce la ministre des Outre-mer dans un tweet ce lundi soir.



Le Premier ministre avait annoncé le 28 mai le maintien des mesures de restriction sur les déplacements entre l’hexagone et les outre-mer dans la phase 2 du déconfinement, autrement dit du 2 au 22 juin.



Les motifs impérieux pour justifier du déplacement et la mesure de quatorzaine à l’arrivée étaient ainsi maintenus jusqu’à cette date. Edouard Philippe avait également annoncé qu’il visait, si les conditions sanitaires le permettaient, une ouverture plus large pour les vacances.





