Annick Girardin a demandé au préfet une baisse immédiate du prix des carburants

Annick Girardin a demandé au préfet de revoir à la baisse "le plus vite possible" le prix des carburants. C'est ce que la ministre des outre-mer a révélé dans une interview accordée à Outre-mer la 1ere/France Ô.



"On nous annonce un prix du baril moins cher, je souhaite que le plus vite possible soit annoncée aux Réunionnais une baisse du prix du carburant puisque c'est le préfet qui fixe le prix maximal", déclare-t-elle dans des propos relayés par le média. Il s'agirait d'une anticipation de quelques jours puisque ce prix était censé évoluer au 1er décembre.



La ministre arrivera à La Réunion ce mercredi, précisent nos confrères. Plusieurs annonces devraient être faites lors de ce déplacement.