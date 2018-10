Annick Girardin, Ministre des Outre-Mer en visite à l’île de la Réunion

La Ministre des Outre-Mer Annick Girardin en déplacement à la Réunion.

Visite de 3 jours sur l’île, du jeudi 25 au samedi 27 octobre 2018.



" La Mairie Sociale, c’est ici davantage de proximité, davantage d’accompagnement pour les publics les plus fragiles, avec une belle coordination des acteurs publics. "

Didier Robert,

Président de la Région Réunion



" Je suis très heureuse d’être ici à Saint-André. Je suis venue, il y a 2 ans. Nous avions évoqué ce projet. Deux ans après, je vous dis un grand merci. C’est rare de voir dans les Gouvernements, le début et la fin d’un projet. La Réunion est une magnifique île. J’aime beaucoup. Il y a ici un art de savoir-vivre ensemble, qu’il faut cultiver. Cette cohésion est exceptionnelle. La Réunion est une terre de solutions. Sur le volet économique, environnemental, il y a des expérimentations. Je suis pour. Nous sommes dans le temps du défi du 21ème siècle. Nombre de mesures doivent être adaptées à La Réunion, comme le Président de la Région le souligne. "

Annick Girardin,

Ministre des Outre-mer



Retour en images sur l’inauguration de la mairie sociale de Saint André et rencontre avec des associations œuvrant en matière de cohésion sociale.