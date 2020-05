A la Une .. Annick Girardin : Les vols Réunion - Mayotte seront gratuits pour les étudiants mahorais La visite de la Ministre des Outre-mer à Mayotte se poursuit. Hier, elle est allée à la rencontre des couturières fabriquant les masques lavables avant de visiter le centre hospitalier. C’est dans la soirée, en direct sur le plateau de Mayotte La Première, qu’Annick Girardin a annoncé la prise en charge totale du pont aérien entre La Réunion et Mayotte pour les étudiants souhaitant rentrer de métropole. Par Charlotte Molina - Publié le Mercredi 20 Mai 2020 à 12:43 | Lu 286 fois

Après avoir négocié avec les compagnies aériennes, Annick Girardin annonçait la semaine dernière l’instauration d’un tarif spécial pour les étudiants ultra-marins souhaitant rentrer sur leur territoire.



342 euros pour les Antilles, 414 euros pour la Guyane, et 460 euros pour La Réunion à partir du 1er juin jusqu’au 31 août.



Quid de Mayotte ? Aucun tarif n’a pu être négocié pour l’heure alors que la reprise des vols commerciaux entre Paris et l’Île aux parfums reste indéterminée.



Actuellement en visite dans le 101ème département français, Annick Girardin a annoncé hier soir que les étudiants mahorais pourront, dès le 1er juin, bénéficier du tarif proposé aux étudiants réunionnais pour se rendre sur notre île, puis emprunter le "pont aérien" vers Mayotte à la charge de l’Etat.



Pour les "tarifs négociés pour les étudiants mahorais depuis l'Hexagone, j'annonce ce soir (mardi, ndlr) qu'ils pourront utiliser le tarif négocié de 460 € Paris vers La Réunion puis utiliser gratuitement les avions du pont aérien La Réunion vers Mayotte à partir du 1er juin", a affirmé la ministre. Et "quand les vols commerciaux reprendront pour Mayotte, un tarif étudiant sera proposé par Air Austral", a-t-elle complété sur sa page Facebook.



Les syndicats hospitaliers boycottent la visite du CHM



Dans l’après-midi suivant son arrivée à Mayotte ce mardi, Annick Girardin s’est rendue au Centre Hospitalier de Mayotte pour rencontrer les équipes soignantes, extrêmement sollicitées depuis le début de l’épidémie.



La visite s’est faite en l’absence des syndicats hospitaliers qui ont choisi de boycotter l’évènement en signe de protestation, comme l’indique Mayotte La 1ère.



Cette arrivée "surprise" de la ministre ne leur a pas laissé le temps de se préparer pour lui transmettre correctement toutes les problématiques rencontrées par le personnel de l’hôpital.



Le département de Mayotte fait don de 600.000 masques à l’ARS



Ce matin, le président du département de Mayotte, Ibrahim Ramadani, remettait pas moins de 600.000 masques sur les 800.000 commandés, à la directrice générale de l’ARS de Mayotte, Dominique Voynet, en présence de la ministre des Outre-mer.



Ces masques, très attendus, sont enfin arrivés sur l’île avec près d’un mois de retard. Reste à comprendre pourquoi l’ARS de Mayotte semble avoir des difficultés à obtenir des masques quand le département parvient à en faire venir en grandes quantités.



Rencontre avec les couturières



Hier matin, Annick Girardin est allée à la rencontre des couturières qui confectionnent les masques réutilisables à Mayotte.



"J’ai eu le plaisir de visiter un atelier de confection de masques à Mamoudzou. Depuis le 7 avril, ce sont 14000 masques réutilisables qui ont été fabriqués et vendus sur le territoire. Grâce aux efforts de ces 6 couturières de talent, c'est l'ensemble de Mayotte qui est engagée dans l'effort de production face à la crise sanitaire", peut-on lire sur sa page Facebook.





Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité