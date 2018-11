La grande Une Annick Girardin : Les premières mesures annoncées pour La Réunion





Ces mesures sociales visent à répondre aux premières demandes entendues par Annick Girardin depuis sont arrivée. Elles seront applicables au 1er janvier 2019 :

La prime d'activité sera augmentée de 360 euros par an

80% des Réunionnais vont bénéficier de la baisse de la taxe d'habitation

Le minimum vieillesse sera porté à 900 euros par mois

L'allocation adulte handicapé sera portée à 900 euros par mois

Les heures supplémentaires des salariés réunionnais seront exonérées de cotisations sociales

Lunettes et soins dentaires seront remboursés à 100% par la sécurité sociale pour tous les Réunionnais D'autre part Annick Girardin s'est également engagée sur un certain nombre de mesures de développement, selon trois priorités :

l'enfance, les jeunes et enfin l'emploi :



Enfance : Le développement de l'offre d'accueil

la CAF s'engage à offrir 1500 places supplémentaires dans les crèches

La création de 15 nouveaux centre sociaux de proximité

5 points de "conseil budget" pour accompagner les familles

Un programme de baisse des prix des produits alimentaire des tout petits

Des petits déjeuners offerts dans les écoles Les jeunes : Une obligation de formation qui obligera les pouvoirs publics à proposer au moins une formation à chaque jeune de moins de 18 ans

Des moyens supplémentaires pour les missions locales

La création d'une nouvelle école de la deuxième chance dans le nord de l'île Emploi : Déployer un accompagnement global entre le département et Pôle Emploi

Revoir les procédures d'instruction et d'orientation des allocataires du RSA

Renforcer le contrôle des engagements réciproques

Soutenir d'avantage les associations

Déployer des moyens supplémentaires pour les collectivités, en premier lieu le département "Tout cela sera fait comme il me l'a été demandé, dans une transparence totale" a indiqué la Ministre des outre-mer.





