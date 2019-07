A la Une . Annick Girardin : "Les aides nationales pour la canne sont maintenues" Le gouvernement vient d'annoncer le maintien de l'enveloppe destinée à la filière canne. Il y a un mois, planteurs et usiniers s'inquiétaient de ne plus voir l'an prochain les 38 millions de subventions accordées jusque-là pour surmonter la fin des quotas sucriers. Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, et Annick Girardin, ministre des Outre-mer, ont convié la presse ce jeudi à 17H (heure de Paris - 19H Réunion) afin de dévoiler l'engagement de l'Etat sur la "compétitivité et l'accompagnement de la filière sucre dans les territoires ultramarins".

"Avec mon collègue Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, nous confirmons ce soir le maintien des aides nationales aux filières canne-sucre en Outre-mer, à savoir 38 millions d'euros par an", vient d'annoncer Annick Girardin. "Je remercie l'eurodéputé Stéphane Bijoux qui se mobilise depuis sa prise de fonction pour préserver ces aides auprès des institutions européennes", ajoute-t-elle.



"La situation difficile que connait le secteur est liée à une forte baisse des cours du sucre induite notamment par la fin des quotas sucriers. Cette difficulté a été anticipée pour la filière sucrière d'outre-mer. Ainsi, une aide à l'adaptation de 38 M€ par an a été mise en place en 2017 pour une durée de 3 ans avec l'accord de la Commission européenne. Cette aide, qu’il faudra notifier de nouveau à la Commission, viendra compléter dans le cadre du programme POSEI France financé par l’Union européenne, le soutien annuel de 69,2 M€ dont bénéficie la filière canne-sucre des DOM et les aides nationales d'un montant de 86,4 M€ par an allouées en complément à la filière. Au final, ce sont annuellement 193,6 M€ qui bénéficieront à la filière canne-sucre de La Réunion et de Guadeloupe en permettant à ces dernières de produire près de 250 000 tonnes de sucre par an", insistent les deux ministres.



On se revoit en juillet 2020...



Mais ce nouveau sursis pourrait être parmi les derniers. Les ministres ont demandé aux acteurs de la filière de réfléchir au virage que pourrait prendre le modèle dominant actuel de la canne dans ces territoires.



"Dans le cadre de cette notification future, les ministres demandent aux acteurs de la filière de s’engager à bâtir, en lien avec les autres filières agricoles et les élus des collectivités, un modèle agricole qui permette de relever les défis climatiques et sociétaux auxquels il doit faire face tout en tenant compte de l’évolution des tendances de marchés. Cette réflexion devra aboutir en juillet 2020 à des propositions sur la montée en gamme, la valorisation de l'origine ultramarine, le renforcement de la production biologique, la transition vers la canne énergie et le développement de nouvelles filières pour s’affranchir notamment des importations d’aliment du bétail. L’accompagnement durable par l’Etat de cette filière sera lié à la capacité qu’elle aura à s’adapter en construisant avec l’ensemble des acteurs des territoires concernés un projet agricole global, soutenable dans le temps", affirment-ils.



Cette mise au point se tenait au Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation dans le 7ème arrondissement de Paris. LG Lu 294 fois





Dans la même rubrique : < > Que contient le futur système universel de retraite dévoilé aujourd'hui ? Trois militaires français tués en Guyane dans une opération anti-orpaillage