Annecy: Un automobiliste arrêté avec le corps de sa femme dans une valise

Un homme a été arrêté ce dimanche matin à Annecy (Haute-Savoie) alors qu'il circulait en voiture avec le corps de son épouse dans le coffre, dans une valise, rapporte le Parisien. Les enfants du couple, âgés de 6 et 8 ans, étaient en train de dormir sur la banquette arrière.



La famille rentrait d'Italie et regagnait la France où elle réside, précise le média. La police disposait d'un renseignement impliquant le suspect et avait diffusé une demande d'interpellation.



L'individu, connu de la justice, a été placé en garde à vue. Les enfants ont été pris en charge.



Selon un recensement effectué par le collectif "Féminicides par compagnon ou ex", il s'agirait du 93e féminicide commis depuis le début de l'année.