Anne Mousse et les premiers habitants de La Réunion

​L’année 2018 est propice aux commémorations : 170 ans de l’abolition de l’esclavage, centenaire de l’armistice de 1918, du décès de Roland Garros, bicentenaire de Leconte de Lisle, 350ème anniversaire d’Anne Mousse… pour n’en citer que les plus importantes. Cette dernière a pourtant été oubliée, alors qu’elle est la première fille, femme et mère de famille née dans l’île en 1668 et dont descendent un grand nombre de Réunionnais.



Afin de mieux vous faire connaître Anne Mousse, une conférence est organisée ce mercredi 5 septembre à 18h30 à Lespas. Animée par Alexis Miranville, professeur certifié d’histoire et de géographie, la conférence est gratuite néanmoins, la réservation est conseillée (contact@lespas.re ou par téléphone).



Anne Mousse est l’enfant d’un couple malgache, devenue en 1687 l’épouse d’un colon français. Elle a marqué le début du métissage de la population réunionnaise et, à travers son personnage, c’est toute la question du peuplement de l’ile qui est posée, c’est-à-dire de ses premiers habitants…