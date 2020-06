Anne-Flore Deveaux dévoile sa posture pour le 2nd tour des municipales à la Possession

Chères Possessionnaises, chers Possessionnais,



Cette élection municipale comme on n’en avait jamais vu a rendu à l’issue du premier tour des scores que vous connaissez.



Dans un 1er temps et du fond du coeur, je tiens à dire merci à tous ceux qui ont donné des ailes et leur confiance à la liste la Possession flamboyante que j’ai eu tant de bonheur à porter.



Les crises sanitaires et économiques sans précédent que nous vivons impactent indéniablement le choix que nous devons faire pour ce second tour.



Le maire et l’équipe à qui nous allons confier la lourde tâche de trouver des solutions inédites et courageuses face à cette situation qui a mis en très grande difficulté notre territoire, doivent être immédiatement efficaces et combatifs.



Il va falloir pouvoir compter sur des plans d’actions concrets et dans des délais très restreints si nous ne voulons pas perdre notre jeunesse en détresse, nos seniors apeurés, nos enfants déscolarisés, des filières professionnelles en grande détresse, des artisans et professionnels noyés, etc....



Tout un pan de notre histoire anéanti qu’il va falloir remettre sur pieds. Avec en plus les difficultés budgétaires que connaissent toutes les collectivités depuis quelques années maintenant.



Dans ce contexte, nous ne pouvons nous permettre de mettre en place une équipe nouvelle qui perdrait du temps à prendre en main notre collectivité.



Je n’ai aucune prétention à donner à mon groupe et aux électeurs une consigne de vote.



La confiance n’est pas simple à installer. Mais les difficultés de cette crise peuvent nous aider à faire notre choix.



C’est pour ces raisons, et aussi celles que j’ai déjà exprimées en août 2015, que j’estime qu’il faut faire barrière aux postures rétrogrades qui seront incapables à trouver les solutions à cette crise Covid sans précédent.



Je ne voterai donc pas pour la liste portée par Philippe Robert.



Anne- Flore Deveaux

Citoyenne engagée

Elue libre et responsable