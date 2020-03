Municipales 2020 Anne-Flore Deveaux: "Remettre lʼéconomie au cœur du développement de la Possession" Les élections municipales des 15 et 22 mars 2020 approchent et les prétendants au fauteuil de maire forment leurs rangs. Zinfos 974 donne la parole aux candidats. À La Possession, la candidate Anne-Flore Deveaux entend proposer "une alternative innovante" et promet de "remettre l'économie au cœur du développement" de la commune.

"Heureuse dʼavoir embarqué dans mon bâteau «La Possession flamboyante» 38 Femmes et hommes énergisés par une motivation sans faille. Déterminés à apporter un réel changement dans leur quartier et dans leur ville.



Des femmes et des hommes dʼaction proches de leurs voisins, curieux de comment aider à mieux faire.



Des Possessionnaises et Possessionnais qui se sont pris au jeu de la co construction et qui nous a permis de proposer une feuille de route dès mars pour sortir notre ville de son fénoir.



Après une étape bâtisseuse notre ville mérite de devenir actrice de son territoire, c’est pourquoi je vous propose de remettre lʼéconomie au cœur du développement de la Possession.



Mail commercial, zone franche portuaire, business center dans un cadre époustouflant en

passant par lʼinvestissement participatif. Une économie bleue sociale et solidaire.



Permettant aux Possessionnais de s’épanouir au creux de leur environnement. Celui-ci sain, beau et propre car certains d’entre nous serons co responsables avec le TCO.



Misons sur une politique conjointe, à votre service. Pour des rues débarrassées de leurs déchets, ne favorisant plus l’errance animale. Un environnement sain et surtout serein avec le déploiement dʼune coopérative de sécurité douce, plus nombreuse en objectant les caméras qui viennent espionner vos vies privées.



Des projets ambitieux à échelle humaine pour remettre parmi nous les joies du service publique. Création dʼun campus municipal qui ouvrira des perspectives de carrière modifiant le quotidien de chacun pour laisser jaillir les multiples potentiels. Misant sur les liens intergénérationnels. Le savoir faire et le savoir général dans le cadre dʼuniversité dʼété de haute qualité au creux des quartiers au bénéfice du plus grand nombre.



Une volonté sans faille de proximité pour lutter contre la pauvreté et redonner de la dignité auprès de ceux qui en ont le plus besoin. Lutte contre lʼhabitat indigne, lʼisolement de nos seniors, les difficultés dʼaccession à la propriété de nos jeunes, l'accessibilité des

bâtiments publiques pour les porteurs de handicap.



Flécher et encadrer un budget dans un programme planifié et concerté des ateliers périscolaires. Une restauration de qualité retrouvée dans une pause méridienne confortable propices au développement de nos enfants. Un programme Linguistique pour ouvrir les champs des possibles. Un pensionnat pour nos élèves mafatais avec des chambres d'accueil pour leurs parents. Remettre la culture sur les rails de notre patrimoine historique marquant la Réunion.



Entre hier et avant-gardisme ne nous privons plus dʼouvrir nos esprits tout en nous émerveillant ensemble. Une politique volontariste en faveur du déploiement de tout type de sport au creux de chaque quartier pour que les jeunes puissent exprimer leur motricité et développer leurs liens sociaux. Rapprochons de nous ceux qui étaient jusquʼalors enclavés et rebutés en écart. Réinsérons La Ravine à Malheur, La Ravine des Lataniers, le Dos D'âne et Mafate dans leur juste place possessionnaise.



Les axes forts dʼun programme accessible, concret, une alternative innovante pour permettre enfin à la Possession de flamboyer ici et maintenant." Nicolas Payet







