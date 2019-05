Anne-Flore Deveaux : "Nous sommes heureux que notre candidat de coeur soit élu"

Les Réunionnais et les Français en général ont voulu montrer une fois de plus qu’ils étaient capables de se mobiliser pour exprimer leur voix.



Le duel annoncé semblable à celui de la dernière élection présidentielle s’est confirmé sur tout le territoire national. Une fois n’est pas coutume la Réunion a voté comme en métropole.



Ce résultat qui porte au plus au niveau européen des forces extrémistes nationalistes reste un message d’alerte pour le gouvernement actuel. Heureusement qu’il ne signe pas l’arrêt d’une ambition réunionnaise en plein développement. Grâce à la mobilisation éveillée, nos vœux d’expression exemplaire pour la richesse de notre diversité restent intacts.



Nous sommes heureux d’avoir contribué à ce combat pour continuer à faire barrage à l’obscurantisme. Heureux que notre candidat de cœur Stéphane Bijoux soit élu pour défendre les intérêts réunionnais au parlement européen.



Je suis ravie d’avoir d’ores et déjà amorcé certains chantiers majeurs avec notre député: notamment l’ambition portée pour le tissu de l’économie sociale et solidaire, celle d'envisager les conditions de parcours d’excellence pour nos jeunes à travers des dispositifs innovants, de structurer le croisement de regards pour plus de défense et d’égalité pour les femmes...



Justice, Respect, Réussite: ces valeurs qui réussissent à faire de toutes nos différences une richesse exemplaire. Celles là même qui éclairent mon engagement auprès de la population départementale en général et possessionnaise en particulier.



Le désir de notre député Stéphane Bijoux était de mettre la Réunion en l’air. Alors nous lé prêts, allons mette la main ensemb’.



Anne-Flore Deveaux

Conseillère Départementale

Canton 3- La Possession