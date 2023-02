Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Anise Rita Boucher fête ses 100 ans La Ville de Saint-Paul compte une centenaire de plus ! Ce samedi 18 février, Anise Rita LAURION de son nom de jeune fille a soufflé ses 100 bougies à l’EHPAD de Mont Roquefeuil. Entourée de sa famille et de ses amis pour célébrer cet événement, la centenaire a eu la visite surprise du Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, du Député Stéphane BIJOUX, de la Présidente de la Région Réunion, Huguette BELLO et des élu(e)s de la Ville.

Celle que tout le monde appelle “Rita” a vu le jour à Trois-Bassins le 18 février 1923. À l’âge de 16 ans, elle épouse Roger BOUCHER à Saint-Mairie. Le couple a vécu dans le quartier de la Renaissance à Sainte-Suzanne, au dessus de la Cascade Niagara. Ensemble, ils ont eu 10 enfants (3 garçons et 7 filles dont deux enfants décédés). Au fil des ans, la famille Boucher s’agrandit et accueille 26 petits-enfants et 30 arrière-petits-enfants. Veuve depuis 36 ans, Rita a toujours été une figure du quartier de la Renaissance. “Elle y a exercé tous les métiers : assistante sociale, infirmière… elle a soigné les malades, assisté les sage-femmes et a fait la préparation à l’accouchement. Rita s’est toujours engagée auprès de la population au niveau social, médical et éducatif”, salue le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN. Femme aux nombreux talents, sa famille confirme son don pour la couture, elle a été également la pionnière des bibliobus dans son quartier dans les Hauts de Sainte-Suzanne. Quand elle ne s’occupait pas de ses enfants ou ne confectionnait pas de robe de mariée, elle était la référente de cette bibliothèque itinérante en tenant les registres. Convaincue que l’éducation ne se faisait pas uniquement à l’école, elle encourageait ses enfants à lire, toujours. Par ailleurs, il y a encore peu de temps, elle lisait ses livres à l’aide d’une loupe. Femme de convictions, elle était aussi engagée. Une féministe avant l’heure qui encourageait ses filles à être indépendantes. Mère de 10 enfants, elle a reçu la médaille de la famille nombreuse. Son objectif : leur réussite. Son secret : elle leur a accordé beaucoup d’attention, d’amour, de dévouement et de présence. Et lorsqu’on lui demande son secret de longévité : elle répond qu’elle a toujours été apaisée. Celle qui a fait don de sa vie aux autres n’a pas caché ses émotions en ce jour si important pour ses proches qui lui ont démontré tout l’amour qu’ils lui porte. Encore joyeux anniversaire à Rita!







