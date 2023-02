Courrier des lecteurs Animaux abandonnés

Par ​Christian Brunet (La Marine, Ste-Suzanne) - Publié le Mardi 21 Février 2023 à 11:55





Après des km et des km à pied, j'ai enfin atteint mon but grâce à l'aide d'un automobiliste sympa prénommé Réza. Là, au refuge, après avoir expliqué que de jeunes chats avaient été abandonnés dans mon quartier, une responsable m'a répondu, sans grande compassion, qu'ils étaient saturés et que la seule solution était de m'adresser à la fourrière animale, voisine, en étant conscient du destin qui attendait ces deux chats abandonnés, en recherche d'affection, que je nourrissais à défaut de pouvoir faire plus pour ces deux adorables petites bêtes (j'étais sur le point de m'absenter de mon domicile, c'était début février, et je suis absent pour quelques semaines encore).



La fourrière, à qui j'ai téléphoné, m'a froidement et sèchement répondu qu'"il ne faut jamais nourrir les animaux abandonnés". Pas méchamment mais d'une façon caricaturalement bureaucratique. Eh oui !



Voilà, ma voisine a gentiment pris le relais pour au moins donner à manger à ces chats mais je crois que l'un des deux manque maintenant à l'appel. Rêvons un peu et espérons qu'il ait trouvé une famille dans le quartier !



Je vous joins ma photo que vous pouvez publier, et mentionner mon nom, si vous estimez utile de le faire, afin de faire partager la tristesse et la détresse du chat, tout comme la mienne, d'ailleurs, causées par l'incroyable lâcheté de ces gens qui abandonnent purement et simplement ces adorables petites créatures.



Ce n'est pas vraiment un coup de gueule, qui pour moi est un état ponctuel mais je me trompe peut-être, mais plutôt l'expression d'un grand découragement face à l'indifférence (quand ce n'est pas la cruauté) manifestée envers nos amies les bêtes.



Mon regret, c'est surtout l'attitude des propriétaires qui abandonnent leurs animaux qui ne font plus l'affaire mais aussi un peu celle des structures qui réagissent en "fonctionnaires" blasés, sans doute habitués qu'ils sont à ce problème. En écho à votre article au sujet de l'errance animale (au passage, je vous remercie de vos fréquentes contributions en faveur des animaux), je voudrais dire un mot concernant le refuge de la Mare. Tout d'abord, ça a été un chemin de croix pour le trouver.Après des km et des km à pied, j'ai enfin atteint mon but grâce à l'aide d'un automobiliste sympa prénommé Réza. Là, au refuge, après avoir expliqué que de jeunes chats avaient été abandonnés dans mon quartier, une responsable m'a répondu, sans grande compassion, qu'ils étaient saturés et que la seule solution était de m'adresser à la fourrière animale, voisine, en étant conscient du destin qui attendait ces deux chats abandonnés, en recherche d'affection, que je nourrissais à défaut de pouvoir faire plus pour ces deux adorables petites bêtes (j'étais sur le point de m'absenter de mon domicile, c'était début février, et je suis absent pour quelques semaines encore).La fourrière, à qui j'ai téléphoné, m'a froidement et sèchement répondu qu'"il ne faut jamais nourrir les animaux abandonnés". Pas méchamment mais d'une façon caricaturalement bureaucratique. Eh oui !Voilà, ma voisine a gentiment pris le relais pour au moins donner à manger à ces chats mais je crois que l'un des deux manque maintenant à l'appel. Rêvons un peu et espérons qu'il ait trouvé une famille dans le quartier !Je vous joins ma photo que vous pouvez publier, et mentionner mon nom, si vous estimez utile de le faire, afin de faire partager la tristesse et la détresse du chat, tout comme la mienne, d'ailleurs, causées par l'incroyable lâcheté de ces gens qui abandonnent purement et simplement ces adorables petites créatures.Ce n'est pas vraiment un coup de gueule, qui pour moi est un état ponctuel mais je me trompe peut-être, mais plutôt l'expression d'un grand découragement face à l'indifférence (quand ce n'est pas la cruauté) manifestée envers nos amies les bêtes.Mon regret, c'est surtout l'attitude des propriétaires qui abandonnent leurs animaux qui ne font plus l'affaire mais aussi un peu celle des structures qui réagissent en "fonctionnaires" blasés, sans doute habitués qu'ils sont à ce problème.