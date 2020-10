Rubrique sponsorisée Animations au Four à chaux de Saint-Leu pendant les vacances scolaires

​Rdv ce samedi 17 octobre 2020 au Four à chaux de Saint-Leu pour des visites guidées et des animations autour des objets lontan ! Par TCO - Publié le Mardi 13 Octobre 2020 à 12:08 | Lu 127 fois





À noter que dans le contexte actuel, vous devrez respecter les gestes barrières en vigueur notamment le port du masque obligatoire à partir de 11 ans. Renseignements : 0262 24 27 00 (du lundi au vendredi, 8h-12h et 13h15-17h). Une idée de sortie ? Direction le Four à chaux Pierre Méralikan à Saint-Leu en famille ou entre amis ! Des visites guidées sont programmées un samedi par mois jusqu’à fin 2020. De plus, à l’occasion des vacances scolaires, des animations vous seront proposées ce samedi 17 octobre 2020 autour des objets lontan (ateliers et expositions) avec la participation de Christian Kichenapanaïdou , le passionné du patrimoine culturel réunionnais ! Pour en profiter, réservez vos places (attention, les places sont limitées) en remplissant le formulaire en ligne sur www.tco.re . Sur ce site, vous retrouverez également toutes les informations pratiques : horaires, plan d’accès, tarifs,…À noter que dans le contexte actuel, vous devrez respecter les gestes barrières en vigueur notamment le port du masque obligatoire à partir de 11 ans. Renseignements : 0262 24 27 00 (du lundi au vendredi, 8h-12h et 13h15-17h).