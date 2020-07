AFP Angleterre: pour Chelsea, Leicester et Manchester Utd, la course à la C1 continue

- Publié le Mardi 14 Juillet 2020 à 07:30 | Lu 120 fois

(AFP) La lutte pour l'accès en Ligue des champions continue pour Chelsea, Leicester et Manchester United lors de la 36e journée de Premier League, les Blues de Chelsea n'ayant guère le droit à l'erreur à domicile dès mardi (21h15) face au dernier, Norwich City. Sous pression, Chelsea conserve pour l'heure sa troisième place après le nul concédé dans les ultimes secondes de jeu par Manchester United face à Southampton, lundi en épilogue de la 35e journée. Mais les "Blues" de Franck Lampard, qui restent sur une humiliante défaite (3-0) à Sheffield, ont une marge de manœuvre des plus limitées: leur avant-dernier match de la saison les conduira à Liverpool, déjà sacré champion. Après sa contre-performance de lundi soir, Manchester United sait ce qui lui reste à faire à Crystal Palace (14e) jeudi, avant un match couperet le 26 juillet face à un concurrent direct, Leicester. Comme Chelsea, les "Foxes" de Leicester restent sur un lourd revers, à Bournemouth (4-1). Et comme Chelsea, ils doivent à présent se mesurer à Sheffield United, adversaire plus coriace, en lice pour accrocher une place en Europa League, comme Wolverhampton qui se rend à Burnley, ou le Tottenham de José Mourinho qui se déplace à Newcastle. Liverpool, déjà sacré, poursuit sa parade à Arsenal, et Manchester City, déjà qualifié pour la Ligue des champions, reçoit Bournemouth. Dernier match de la 35e journée, lundi: Manchester United - Southampton 2 - 2 36e journée: Mardi: (19h15) Chelsea - Norwich City Mercredi: (17h00) Manchester City - Bournemouth Burnley - Wolverhampton Newcastle - Tottenham (19h15) Arsenal - Liverpool Jeudi: (17h00) Everton - Aston Villa Leicester - Sheffield United (19h15) Crystal Palace - Manchester United Southampton - Brighton Vendredi: (19h00) West Ham - Watford



Source : Source : ...



Publicité Publicité