Angleterre : Un patient se présente aux urgences avec un obus anti-char dans le rectum

Il s'est rendu aux urgences après "avoir glissé et être tombé" sur l’obus. L'hôpital a vécu un branle-bas de combat de peur que la charge n’explose. Par NP - Publié le Samedi 4 Décembre 2021 à 15:57

Les personnels soignants ont l’habitude de voir et traiter des cas parfois particulièrement insolites. Cette semaine, la palme est revenue à un patient mercredi aux urgences du Gloucestershire Royal Hospital, dans l’ouest de l’Angleterre, arrivé avec un obus coincé dans le rectum.



De peur que l’obus datant de la Seconde Guerre mondiale n’explose, les soignants ont dû appliquer le protocole de sécurité et appeler police et démineurs. Avant leur arrivée, l’obus anti-char de 17 centimètres sur 6 a été retiré du séant du patient, raconte la presse nationale selon des informations du tabloïd The Sun.



Les équipes spécialisées ont confirmé que l’engin n’était pas chargé ne faisant ainsi courir aucun risque ni aux autres patients ni au personnel et visiteurs de l’hôpital. Le patient a poursuivi sa convalescence à son domicile.



Il a expliqué faire le ménage dans sa collection d’objets militaires quand il a "glissé" et est " tombé".