A la Une . Angleterre : Quarantaine levée pour les Français, sauf pour les Réunionnais

A partir de dimanche, le gouvernement britannique assouplit sa politique d’entrée sur son territoire pour la France. Si l’Hexagone s’affiche désormais en orange, La Réunion, proche de l’Afrique du Sud, reste une zone rouge vive. Réunionnais et Mahorais ne pourront toujours pas passer la frontière anglaise. Par Nicolas Limbé - Publié le Jeudi 5 Août 2021 à 14:40

La France était le dernier pays européen à être considéré comme une zone rouge par l’Angleterre. Contre l’avis de scientifiques anglais qui avaient alerté sur "le risque mondial" dans le journal The Independent, le gouvernement de Boris Johnson a levé ses frontières aux Français. Il n’est plus question de quarantaine pour eux. Malgré la forte progression du variant Delta (indien) très contagieux qui prédomine sur son territoire, le dirigeant conservateur veut "restaurer les libertés". Ainsi, les français vaccinés, munis d’un test négatif, peuvent aller et venir en Grande Bretagne.



Tous ? Non, car ni La Réunion ni Mayotte ne bénéficient de cette faveur. En effet, le variant Bêta (sud-africain), considéré comme extrêmement contagieux, circule énormément sur notre île. Avec un taux d’incidence qui augmente semaine après semaine (353,1 pour 100 000 habitants), le variant sud-africain représente 54% des cas à La Réunion, et le Delta 46%. Mayotte, encore plus proche du continent africain, connait aussi une prédominance du variant beta.



Pour rappel, Santé Publique France vient de confirmer que le variant indien était 30% plus contagieux que le variant sud-africain.