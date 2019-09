"Anglais.re" lance "English.ninja": "La population réunionnaise est devenue anglophile"

"La Réunion est devenue carrément anglophile". C'est le constat de James Christie, à l'initiative de la plateforme d'apprentissage de l'anglais "Anglais.re". En 2000, lorsqu'il est arrivé à La Réunion, la demande était faible. "La population n’était pas encore ouverte au monde au-delà de la métropole. Mais (...) tout a changé, et ça fait plaisir !"



"Tout le monde s'y met. Parce qu’on a envie de réussir sa vie professionnelle, de voyager, de faire des rencontres - et plein d’autres raisons ! (...), indique-t-il. Un essor de l'apprentissage notamment lié selon lui à "l’arrivée de l’internet, les smartphones, et les grandes séries télé en anglais".



Six niveaux



Toutefois, le niveau reste faible. "Mais il ne s’agit pas d’un problème local - c’est national. Parmi l’Europe des 27, la France figure 25ème sur le classement de niveau en anglais". Alors pour faire progresser les Réunionnais (mais aussi les autres), après les podcasts, les apéros en anglais, ou les soirées Cinéma en VO, Anglais.re lance une nouvelle plateforme : English.ninja.



Il s'agit d'un " programme d’e-learning structuré, intuitif et compatible", explique James Christie. Un programme qui se veut ludique et efficace, avec six niveaux distincts. "Si on passe 15 minutes par jour il faut en moyenne deux mois pour compléter un niveau". Toute la France est ciblée, et "après on vise le monde hispanophone, russophone et sinophone avec les versions du English.Ninja en espagnol, russe et mandarin".