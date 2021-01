A la Une .. Anges de la téléréalité: Emmanuel Séraphin dénonce des actes indignes contre Joé Bédier

Le président du TCO est solidaire ​de Joé Bédier, de sa famille et à toutes les victimes de l’agression qui est survenue ce dimanche après-midi à l'hôtel Créolia à Saint-Denis. Cette bagarre a mis aux prises le maire de Sain-André, qui y était en tant que client et en famille, et certains figurants du programme télé des Anges diffusé sur NRJ12. Le communiqué d'Emmanuel Séraphin : Par LG - Publié le Dimanche 10 Janvier 2021 à 17:13 | Lu 608 fois

"C’est avec consternation que j’apprends qu’une agression a été commise à l’encontre des clients d’un hôtel-restaurant de Saint-Denis, par des membres de l’équipe des « Anges de la télé-réalité », en visite dans notre île.



Je tiens à dénoncer ces actes inacceptables et indignes qui déshonorent leurs auteurs et à exprimer ma solidarité à notre collègue Joe Bédier, à sa famille et à tous ceux qui ont été victimes de cette agression. Il appartient aux autorités judiciaires de donner la suite qu’il convient à cette affaire."