A la Une . Angers : Une mère de famille tuée, un Réunionnais de 42 ans recherché

Une mère de famille a été tuée à son domicile à Angers ce jeudi 22 juin. Son ancien compagnon, d'origine réunionnaise, est activement recherché. Par NP - Publié le Mardi 27 Juin 2023 à 07:39





Le corps portait des traces de strangulation et de lutte. Une autopsie doit être pratiquée.



L'enquête se dirige vers la piste criminelle et plus particulièrement en direction de l'ex-compagnon de la victime. Ce Réunionnais de 42 ans, indique



L'homme, d'1m85, athlétique, avec des tatouages et des percings, relate le journal, est activement recherché. Les enfants de 6 et 11 ans étaient dans l'appartement au moment du drame et auraient alerté la voisine. La mère de famille de 40 ans a été retrouvée sans vie à son domicile.Le corps portait des traces de strangulation et de lutte. Une autopsie doit être pratiquée.L'enquête se dirige vers la piste criminelle et plus particulièrement en direction de l'ex-compagnon de la victime. Ce Réunionnais de 42 ans, indique Le Figaro , a bénéficié d'une autorisation de sortie au moment des faits. Incarcéré à la prison d'Argentan, il n'a jamais regagné sa cellule.L'homme, d'1m85, athlétique, avec des tatouages et des percings, relate le journal, est activement recherché.