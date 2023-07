La grande Une Angers : Un Réunionnais soupçonné de deux meurtres en cavale

Un homme de 42 ans est activement recherché par les forces de l'ordre. Il présente un "profil criminologique dangereux" selon le procureur qui alerte avant un "nouveau drame".

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 4 Juillet 2023 à 07:44

D'importantes recherches sont en cours pour retrouver un détenu qui s'est échappé de la prison d'Argentan (Orne) lors d'une permission de sortie. Le fugitif est soupçonné d'avoir commis deux meurtres, celui d'une femme de 40 ans et d'un homme âgé de 70 ans, après sa fuite.



Les autorités considèrent que le détenu présente un "profil criminologique dangereux" et insistent sur l'importance de l'appréhender avant qu'il ne cause d'autres drames. Le détenu est décrit comme un homme mesurant 1,85 m, de type métis, avec une corpulence athlétique et des cheveux noirs frisés.



Les autorités ont publié un avis de recherche accompagné d'une photo et ont demandé à toute personne disposant d'informations de contacter les forces de l'ordre sans chercher à intervenir.



Plus de quatre cents propriétés ont également été vérifiées dans le cadre de cette affaire, selon le colonel Tanguy Landais, commandant du groupement de gendarmerie du Maine-et-Loire.

Deux morts dans sa fuite



Il avait obtenu une permission de sortie pour se procurer des documents administratifs, mais après sa sortie de prison à Argentan, il aurait pris un train et se serait rendu à Angers le 20 juin. Le 22 juin, une femme de 40 ans a été retrouvée morte à son domicile à Angers, présentant des traces de strangulation au cou. Le fugitif était dans la même prison que l'ex-compagnon de cette femme, et elle lui rendait visite en prison au parloir.



Le 28 juin, à Chailland en Mayenne, une femme enceinte de 26 ans qui découvre une tentative de vol chez elle va être étranglée. Heureusement, l'intervention d'un tiers va lui sauver la vie. Le suspect va s'enfuir dans une forêt.



Samedi 1er juillet, vers 19 heures, un véhicule a été découvert en train de brûler à Cantenay-Epinard, au nord d'Angers. Malheureusement, le propriétaire a été retrouvé décédé à son domicile. Il s'agit d'un homme âgé de 72 ans, identifié comme étant un ancien mécanicien de la commune et conseiller municipal résidant à Chailland.



Selon les informations fournies par le magistrat en charge de l'affaire, l'hypothèse actuelle est que le propriétaire du véhicule aurait rencontré son agresseur au moment de son retour chez lui. Le magistrat a également déclaré que tous ces événements étaient liés, laissant supposer l'existence d'un lien entre l'incendie du véhicule et le décès de son propriétaire.



