A la Une . Angélique Cadet : “Une vie peut en contenir plusieurs”

Angélique Cadet est une jeune autrice réunionnaise passionnée par les histoires. A 21 ans, le jour de son anniversaire, elle participe à un atelier créatif très enrichissant. La magie opère et Angélique crée Alia l'héroïne de son premier roman Mission Mermaid et l’univers qui va avec. Un petit roman édité aux Editions la Plume et le Parchemin à l’écriture ciselée.

Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Dimanche 19 Septembre 2021 à 10:12

Qui n'a jamais rêvé d'apercevoir une sirène ? Alia va devoir faire plus que les voir pour pouvoir accomplir sa mission !

“Je m’appelle Alia. J’ai dix-sept ans et j’ai la chance de vivre sur l’île de La Réunion, un lieu magique, selon moi. Jusqu’à présent, ma vie était « presque » simple, « presque » tranquille. J’étais une adolescente tout ce qu’il y a de plus normal... en apparence, du moins. Mais un jour, ma vie a basculé ! Je me suis retrouvée confrontée à un déferlement : mon passé, les secrets, mes faiblesses, mes erreurs... Pour accomplir ma mission, je dois affronter la vérité... Ma vérité. Voici mon histoire !”.



Un parcours atypique

Angélique n’a que 16 ans quand elle arrête l’école. Suite à des difficultés familiales, elle quitte son cocon et se retrouve seule à gérer sa vie d'adolescente et de future maman.

"J’ai arrêté l’école à l’âge de 16 ans suite à des problèmes dans ma famille qui ont été très éprouvants. J’ai dû traverser seule un véritable enfer puis j’ai su que j’étais sur le point de devenir maman. Cela a tout changé. À 17 ans, j’ai eu une merveilleuse petite fille, une nouvelle vie s’offrait à moi. Un an plus tard, j’apprenais à jongler entre les formations professionnelles et la vie de maman célibataire. Ce n’était pas toujours facile, mais j’ai réussi à m’en sortir, avec beaucoup de volonté et d’aide”.

Angélique multiplie les expériences, les réussites mais surtout les échecs, jusqu’à trouver sa propre voie. Elle ne choisit pas la facilité certes mais ne regrette absolument pas chacune de ses décisions qui l’ont menée aux personnes formidables. Des rencontres qui ont fait d’elle la femme qu’elle est aujourd’hui.



Lire la suite ici et likez notre page Passions Réunion.









Publicité Publicité