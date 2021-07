A la Une . Andy nous livre l'épilogue de "Soit bien"

La nouvelle réalisation d'Andy a été dévoilée sur les plateformes de streaming. Elle est intitulée "Soit bien part.final (reste)". Il s'agit donc de l'épilogue du tube qui a fait vibrer les Réunionnais l'année dernière "Soit bien". Par Baradi Siva - Publié le Jeudi 15 Juillet 2021 à 19:42

C'est avec une nouvelle déclaration d'amour qu'Andy commence ce nouveau clip, comme cela avait été le cas pour "Soit bien". Mais un changement de taille est à observer : sa dulcinée est auprès de lui. "Je veux que tu restes toujours auprès de moi", lui dit-il.



Pour cette chanson dont il est auteur et interprète, Andy s'exprime avec autant de sincérité que dans "Soit bien". Les thématiques sont proches de son tout premier tube : "Je refuse de te faire souffrir" répète-t-il à celle qui l'aime et ajoute cette fois "Toi, t'es pas fait pour vivre des malheurs" ainsi que "Ton coeur n'a pas le droit d'être brisé".



Sa voix qui a fait son succès autant auprès de ses fans que de ses détracteurs n'a pas été modifiée pour cette nouvelle chanson. Andy explique avoir écrit cette chanson à la demande de ses nombreux followers qui lui réclamaient la suite de "Soit bien".



Mais l'artiste a décidé de leur proposer directement un épilogue. Après avoir exprimé son souhait de voir son âme soeur être heureuse ("Dieu, faîtes que mon bébé d'amour soit bien"), celle-ci est maintenant auprès de lui et il peut maintenant tourner la page dans les bras de sa dulcinée.





