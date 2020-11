Culture Andy en studio avec DJ Bob

La révélation de l'année et le DJ le plus en vue actuellement à La Réunion ont publié une vidéo sur Tik Tok: Andy et DJ Bob préparent une surprise pour les Réunionnais. Par Baradi SIVA - Publié le Samedi 28 Novembre 2020 à 10:28 | Lu 534 fois

Sa chanson "Soit Bien" a fait plus 700.000 vues en un mois. Andy a déchaîné les passions à La Réunion avec son style unique. Le chanteur ne compte pas s'arrêter là et pour viser plus haut, il semble s'être rapproché du petit prodige du Kartel Prod, DJ Bob.



C'est via à une vidéo Tik Tok que les artistes ont choisi de révéler ce qui ressemble fortement à une collaboration. L'on y voit Andy dans le studio de DJ Bob, le tout sur un mix très énergétique où l'on reconnaît tout de suite la patte de l'instigateur des méga-mix "La Purge".



Les deux artistes réunionnais avaient déjà été vus ensemble sur Instagram, mais le doute n'est plus vraiment permis maintenant. Sur Tik Tok, Andy est au micro et s'ambiance sur un mix inédit !



DJ Bob et Andy devraient donc nous faire une surprise, de quoi s'ambiancer pendant les fêtes de fin d'année...





Baradi SIVA

