Andry Rajoelina officiellement élu Président de Madagascar

La Haute Cour Constitutionnelle (HCC) de Madagascar a officiellement annoncé aujourd'hui l'élection d'Andry Rajoelina au poste de Président de la République.



La HCC a au passage confirmé les résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) le 27 décembre dernier.



Andry Rajoelina a été élu avec 55,66% des voix, contre 44,34% à Marc Ravalomanana.



Andry Rajoelina retrouve son siège cinq ans après l’avoir quitté, alors qu’il avait été nommé Président de la Haute Autorité de la Transition en 2009, après avoir chassé du pouvoir le Président de l’époque, Marc Ravalomanana, son adversaire battu du 2ème tour.



On ne sait comment vont réagir Marc Ravalomanana et ses partisans qui n'acceptent pas ces résultats et dénoncent des fraudes massives. Ils descendent presque quotidiennement dans les rues pour dénoncer les résultats de l'élection.



200 requêtes de dénonciations de fraudes électorales avaient été transmises à la HCC par les équipes juridiques de Marc Ravalomanana. La HCC a affirmé en avoir tenu compte et avoir modifié les résultats en conséquence.



Andry Rajoelina devrait être investi le 19 janvier prochain. Les textes indiquent que la cérémonie d’investiture doit se faire au plus tard, le 25 janvier