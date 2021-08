A la Une . Andry Rajoelina entame sa visite officielle en France

Arrivé vendredi dernier à Paris avec quatre de ses ministres, le président malgache Andry Rajoelina va entamer dans les prochaines heures un programme chargé. Avant de rencontrer son homologue français Emmanuel Macron ce vendredi 27 août à l'Elysée, le chef d'Etat malgache se rendra à l'université d'été du Medef pour conduire une rencontre entre hommes d'affaires de la Grande île et ceux du grand patronat français. Par NP - Publié le Lundi 23 Août 2021 à 10:47





La délégation malgache est composée du ministre des Affaires étrangères, Patrick Rajoelina, du ministre de l’Energie et des Hydrocarbures Andry Ramaroson, du ministre du Tourisme, Joël Randriamandrato et de la ministre de l’Artisanat Sophie Ratsiraka.



La venue du locataire du palais d'Iavoloha en France devrait être l'occasion de conclure plusieurs accords économiques avec les bailleurs et entreprises françaises pour la construction d'un téléphérique à Antananarivo ou encore des centrales électriques, relatent nos confrères de



Vendredi, il sera reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron. Les deux chefs d'Etat vont sans doute aborder plusieurs dossiers épineux, en premier lieu desquels la sempiternelle question des îles Éparses ou encore la Madagascar : Rajoelina soupçonne-t-il la France du projet d’attentat contre lui ?

Lors d’une intervention publique le 8 août dernier, Andry Rajoelina est revenu sur le projet présumé de coup d’État. Une affaire baptisée "Apollo 21". Le président malgache a laissé entendre qu’une puissance étrangère était impliquée. "Si on veut me tuer, c'est à cause de mon engagement à protéger notre nation (...) Mais laissons la justice travailler, je n'ai pas de problème personnel dans mes relations avec la France", avait indiqué le président malgache.



